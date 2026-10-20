В Беларусбанке можно приобрести государственные валютные облигации со ставкой 2,7% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, государственные валютные облигации на предъявителя 11-го и 12-го выпусков, эмитентом которых выступает Министерство финансов Республики Беларусь, доступны клиентам банка с 10 сентября. Инструмент позволяет сохранить валютные сбережения и получить фиксированный доход в долларах США.

Государственные валютные облигации рассчитаны на срок обращения 2 года, а их номинальная стоимость составляет 1 000 и 5 000 долларов США. При этом все операции по облигациям — размещение средств, выплата дохода и погашение — осуществляются в валюте номинала, то есть в долларах США.

Главное преимущество инструмента — фиксированная доходность 2,7% годовых. Полученный доход при этом не подлежит налогообложению.

Таким образом, государственные валютные облигации могут стать альтернативой традиционному хранению валютных сбережений: клиент фиксирует доходность на два года, сохраняет привязку вложений к доллару США и получает возможность свободно распоряжаться облигациями.

При желании приобретенные облигации можно оставить на открытое банковское хранение в Беларусбанке — банк обеспечит их безопасное хранение на протяжении всего срока обращения.