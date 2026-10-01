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Банковские новости РБ
СБЕР БАНК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США
14:55 20.10.2026
Сбер Банк снижает процентные ставки по безотзывным вкладам в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступают в силу с 20 октября 2026 года и затронут популярные депозитные продукты «Сохраняй» и «Премиум Доверительный».
Обновленные условия коснутся исключительно вновь заключаемых договоров, причем сниженные тарифы будут действовать как при оформлении в отделениях, так и через онлайн-сервисы. В рамках этого пересмотра доходность по вкладу «Сохраняй» на срок от 370 до 550 дней составит 1,0%, на период от 551 до 734 дней — 1,1%, а при размещении средств на 735–750 дней — 1,2% годовых. В то же время по продукту «Премиум Доверительный» ставки на аналогичные сроки распределятся на уровне 1,1%, 1,2% и 1,3% годовых соответственно.
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