Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило МТбанку кредитный рейтинг B+ по международной шкале. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

Также агентство повысило рейтинги банка по национальным шкалам: МТбанк получил byA+ по белорусской и ruBBB- по российской. По всем трем рейтингам установлен стабильный прогноз.

Кредитный рейтинг – это внешняя оценка способности банка выполнять свои финансовые обязательства. Для партнеров МТбанка это независимый ориентир, который помогает понять финансовое состояние банка. При присвоении рейтинга МТбанку агентство учитывало достаточность капитала, рентабельность бизнеса, качество активов, запас ликвидности и систему корпоративного управления. Рассказываем, что повлияло на результаты рейтинга.

Капитал и рентабельность

Достаточность капитала отражает, какой запас собственных средств есть у банка относительно принимаемых рисков. «Эксперт РА» характеризует ее как приемлемую, а рентабельность бизнеса – как высокую. По итогам первого полугодия 2026 года достаточность нормативного капитала выросла с 15,3 % до 15,6 %, капитала I уровня – с 10,5 % до 11,6 %.

Рентабельность активов до налогообложения по итогам 2025 года составила около 3,9 %, рентабельность капитала – 24 %, чистая процентная маржа – около 6 %. Показатель операционной эффективности CIR – соотношение операционных расходов и доходов – составил около 52 %.

Качество активов: стоимость риска – менее 0,5 %

На начало 2026 года доля ссуд третьей стадии – кредитов, по которым кредитный риск существенно вырос, – составляла около 4 % в портфеле юридических лиц и менее 2 % в розничном портфеле.

Такой уровень агентство считает умеренным. При этом стоимость риска по клиентскому кредитному портфелю по итогам 2025 года составила менее 0,5 %. По совокупности этих показателей «Эксперт РА» оценил качество активов МТбанка как адекватное.

Ликвидность: запас прочности Банка для выполнения обязательств

Ликвидную позицию МТбанка «Эксперт РА» называет комфортной. Проще говоря, у банка достаточно доступных средств, чтобы выполнять свои обязательства даже при повышенной нагрузке. На начало 2026 года денежные средства и их эквиваленты покрывали 39 % обязательств банка – такой уровень агентство считает высоким.

Показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности также находятся выше установленных требований. Это означает, что у банка достаточно ресурсов как на ближайший период, так и на длительный срок

Корпоративное управление: как банк контролирует риски и реализует стратегию

Корпоративное управление «Эксперт РА» характеризует как приемлемое. Здесь агентство учитывало систему принятия решений, контроль рисков и реализацию стратегии. При Наблюдательном совете МТбанка работают отдельные комитеты по рискам, аудиту, стратегии и вознаграждениям.

Стратегия МТбанка на 2025–2027 годы предполагает умеренный рост бизнеса и дальнейшее развитие цифровых технологий. По ожиданиям агентства, по итогам 2026 года банк должен выполнить большинство заложенных в стратегию ключевых показателей.

Прогноз по рейтингам

По всем трем рейтингам «Эксперт РА» установил стабильный прогноз. Для партнеров это сигнал, что по прогнозу агентства кредитоспособность МТбанка в ближайший год существенно не изменится.

Подробнее с рейтинговым заключением можно ознакомиться на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА».