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Банковские новости РБ


БАНК РРБ ЗАПУСКАЕТ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ БИЗНЕСА


10:27 20.10.2026

ЗАО «Банк РРБ» расширяет возможности пакета услуг «Мощный селлер» для бизнеса и запускает специальную партнерскую программу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря этой инициативе клиенты финансового института теперь могут воспользоваться специальными условиями, которые предоставляют партнеры банка.

В рамках новой программы компания «А-Страхование» предлагает клиентам скидку в размере 15%, а страховой провайдер «Имклива Иншуранс» и компания ZIEX предоставляют снижение стоимости своих услуг на 10%. Запущенная партнерская программа охватывает самые востребованные бизнесом направления, среди которых страхование и digital-решения.

Полный перечень продуктов и услуг, на которые распространяются данные скидки, а также точные условия их получения предоставляются клиентам менеджером Банка РРБ.
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