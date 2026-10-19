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Банковские новости РБ
БАНК РРБ ЗАПУСКАЕТ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ БИЗНЕСА
10:27 20.10.2026
ЗАО «Банк РРБ» расширяет возможности пакета услуг «Мощный селлер» для бизнеса и запускает специальную партнерскую программу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря этой инициативе клиенты финансового института теперь могут воспользоваться специальными условиями, которые предоставляют партнеры банка.
В рамках новой программы компания «А-Страхование» предлагает клиентам скидку в размере 15%, а страховой провайдер «Имклива Иншуранс» и компания ZIEX предоставляют снижение стоимости своих услуг на 10%. Запущенная партнерская программа охватывает самые востребованные бизнесом направления, среди которых страхование и digital-решения.
Полный перечень продуктов и услуг, на которые распространяются данные скидки, а также точные условия их получения предоставляются клиентам менеджером Банка РРБ.
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