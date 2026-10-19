Беларусбанк вновь снижает ставки по кредитам на недвижимость и улучшает их условия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые условия начинают действовать с 19 октября, в том числе введение грейс-периода по ряду продуктов.

Например, по популярному кредиту «Ипотека Экспресс» ставка в грейс-периоде (24 месяца) составит 12% годовых, затем — 14,4%.

Существенные изменения затронут кредит «Стройдом», который выдается на возведение (приобретение) домокомплекта, дома для сезонного и временного проживания (дачи, садового домика), а также бизнес-апартаментов. С 19 октября срок предоставления кредита увеличится на 3 года до 15 лет. Также на 100 000 увеличится максимальная сумма кредита. Теперь она составляет 300 000 белорусских рублей.

— Обеспечение граждан доступным жильем — безусловный приоритет Беларусбанка, — отметили в банке. — Именно поэтому мы снизили процентные ставки по ряду кредитов на недвижимость и качественно улучшили условия финансирования. Ключевым новшеством стало внедрение двухлетнего грейс-периода. Мы сознательно пошли на этот шаг, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет в самый сложный период — во время строительства и обустройства быта. Банк дает гражданам возможность комфортно войти в проект и распределить расходы без ущерба для качества жизни. Отдельное внимание мы уделили кредиту "Стройдом". Обновляя его параметры, детально проанализировали обратную связь и пожелания наших клиентов. На основе этих реальных запросов продукт стал максимально гибким и удобным финансовым инструментом для каждого, кто мечтает о собственном доме.

Масштабное улучшение параметров кредитования открывает новые возможности для широкого круга граждан, планирующих решить жилищный вопрос в ближайшее время. Ознакомиться с подробными обновленными условиями всех программ, а также получить детальную индивидуальную консультацию специалисты предлагают по короткому номеру 147, в официальных ипотечных офисах или на интернет-портале финансовой организации.