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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2027 ГОД
12:59 19.10.2026
В соответствии со статьей 27 Банковского кодекса Республики Беларусь постановлением Правления Национального банка от 16 октября 2026 г. № 213 утверждены Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2027 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, документ раскрывает направленность действий Национального банка по достижению целевых показателей денежно-кредитной политики, утвержденных указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2026 г. № 343.
Национальный банк продолжит регулировать денежное предложение. Его объем будет соответствовать реальным потребностям экономики, не приводя при этом к повышенному росту цен.
Повышению устойчивости финансового сектора будет способствовать проведение макро- и микропруденциальной политики, сосредоточенной на контроле за соблюдением банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ установленных законодательством требований, оценке рисков и качестве управления рисками, принятии необходимых мер реагирования.
Продолжится реализация мероприятий по развитию банковского и небанковского секторов финансового рынка. Содействие выходу на рынок новых организаций окажут реализованные в 2026 году инфраструктурные и регуляторные изменения.
Особое внимание планируется уделить обеспечению надежного и безопасного функционирования платежного рынка и оказания платежных услуг посредством совершенствования правовой базы и оверсайта платежных систем, проведения оверсайтных мероприятий и осуществления контроля деятельности в области платежных систем и платежных услуг.
Для обеспечения кредитной поддержки реального сектора экономики банки продолжат формировать устойчивую ресурсную базу. В фокусе внимания сохранится привлечение ими ресурсов с длительным сроком хранения путем предложения физическим лицам привлекательных условий по вкладам (депозитам). Также планируется разработка новых долгосрочных сберегательных инструментов для граждан.
Банки будут нацелены на усиление взаимодействия с предприятиями и населением для удовлетворения их платежеспособного спроса. В числе приоритетов сохранится поддержка субъектов хозяйствования, прежде всего инвестиционной активности. В кредитовании населения ключевым направлением останется увеличение объема кредитов, выдаваемых банками на приобретение товаров белорусского производства.
Одновременно в Основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2027 год представлены прогнозные показатели, характеризующие денежно-кредитную сферу. В соответствии с условиями макроэкономического сценария, положенными в основу важнейших показателей и параметров социально-экономического развития страны на 2027 год, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2026 г. № 342, и проекта республиканского бюджета на предстоящий год, оцениваются следующие значения основных денежно-кредитных показателей:
прирост средней широкой денежной массы – 14–16 процентов;
прирост требований банков к экономике – 11–13 процентов, в том числе к юридическим лицам – 12–14 процентов, к физическим лицам – 10–12 процентов;
процентная ставка по новым инвестиционным кредитам банков (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях) – 9,3–9,8 процента годовых;
доля потребительских кредитов на приобретение товаров белорусских производителей в общем объеме потребительского кредитования – не менее 14 процентов;
доля срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) со сроком возврата более 3 лет в остатках срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц в белорусских рублях со сроком возврата более 1 года – не менее 10 процентов.
В целом в 2027 году формирование надлежащих условий в денежно-кредитной сфере будет содействовать устойчивому экономическому развитию Республики Беларусь.
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