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Банковские новости РБ
НЕО БАНК АЗИЯ ПОВЫСИЛ СТАТУС В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ VISA
09:06 19.10.2026
ЗАО «Нео Банк Азия» повысило статус в международной платежной системе Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышение статуса финучреждения до принципального членства означает прямое участие в работе международной платежной системы Visa.
Нео Банка получил больше самостоятельности в управлении карточными продуктами, тем самым получил новые возможности для реализации новых продуктов и сервисов для клиентов.
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