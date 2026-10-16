Банковские новости РБ

НЕО БАНК АЗИЯ ПОВЫСИЛ СТАТУС В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ VISA

09:06 19.10.2026 ЗАО «Нео Банк Азия» повысило статус в международной платежной системе Visa. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышение статуса финучреждения до принципального членства означает прямое участие в работе международной платежной системы Visa. Нео Банка получил больше самостоятельности в управлении карточными продуктами, тем самым получил новые возможности для реализации новых продуктов и сервисов для клиентов.