Белагропромбанк запускает новый срочный безотзывный вклад в иностранной валюте «Юбилейный» – выгодное решение для накопления средств в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклад можно открыть в любом офисе банка, а также дистанционно – в интернет-банкинге и мобильном приложении, не выходя из дома.

Вклад «Юбилейный» предлагает стабильный доход благодаря фиксированным процентным ставкам, которые составляют 2,5% годовых в первые 365 дней и 1% годовых в период с 366 по 1 110 день.

Открыть этот депозит можно с минимальной суммой всего в 25 долларов США, при этом доход будет регулярно увеличиваться за счет капитализации процентов до 3-х раз в месяц. Программа позволяет гибко управлять сбережениями: клиенты могут в любой момент совершать безналичные расходные операции в пределах уже начисленных процентов, сохраняя основную сумму на вкладе

Дополнительным преимуществом является то, что полученный доход полностью освобожден от налогообложения. По истечении срока договора вклад закроется автоматически, а вся сумма вместе с накопленными процентами дистанционно зачислится на текущий или карточный счет клиента.