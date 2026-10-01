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Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ВКЛАД «ЮБИЛЕЙНЫЙ»


16:25 16.10.2026

Белагропромбанк запускает новый срочный безотзывный вклад в иностранной валюте «Юбилейный» – выгодное решение для накопления средств в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклад можно открыть в любом офисе банка, а также дистанционно – в интернет-банкинге и мобильном приложении, не выходя из дома.

Вклад «Юбилейный» предлагает стабильный доход благодаря фиксированным процентным ставкам, которые составляют 2,5% годовых в первые 365 дней и 1% годовых в период с 366 по 1 110 день.

Открыть этот депозит можно с минимальной суммой всего в 25 долларов США, при этом доход будет регулярно увеличиваться за счет капитализации процентов до 3-х раз в месяц. Программа позволяет гибко управлять сбережениями: клиенты могут в любой момент совершать безналичные расходные операции в пределах уже начисленных процентов, сохраняя основную сумму на вкладе

Дополнительным преимуществом является то, что полученный доход полностью освобожден от налогообложения. По истечении срока договора вклад закроется автоматически, а вся сумма вместе с накопленными процентами дистанционно зачислится на текущий или карточный счет клиента.
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