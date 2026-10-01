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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ И IMKLIVA INSURANCE ЗАПУСТИЛИ СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК


13:41 16.10.2026

В рамках партнерства Банка БелВЭБ и страховой компании Imkliva insurance с 15 октября 2026 года стала доступной новая услуга добровольного страхования физических лиц - страхование рисков держателей банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заключить договоры можно в сервисных офисах банка имени ЗАСО «Имклива Иншуранс».

Предусмотрено два пакета страховых рисков: Пакет «MAX + киберриски» - базовая защита, пакет «MIN + киберриски» - расширенная защита.

Оба из них предусматривают срок страхования от 12 до 37 месяцев включительно (не более срока действия карты), действия на территории Беларуси и за ее пределами, страховую сумму от 2000 до 10 000 BYN, от 700 до 5 000 USD, от 600 до 5 000 EUR.

Страховой взнос единовременный и рассчитывается исходя из срока страхования, выбранной страховой суммы и выбранного пакета.

Пакет «MIN + киберриски» покрывает:

- несанкционированное списание денег: через банкомат, подделку подписи владельца, поддельную карту с данными реальной, списание в большей сумме, чем стоимость товара/услуги;

-мошенничество через социальную инженерию: списания, вызванные обманом держателя карты по телефону, в переписке или через интернет;

- киберриски: несанкционированный бесконтактный платеж через привязанный к карте мобильный телефон; списание средств из-за вредоносного ПО на мобильном устройстве.

Пакет «MAX + киберриски» покрывает:

- все риски из пакета «MIN + киберриски»;

-утрату, повреждение или хищение третьими лицами:

наличных денег, снятых по карте в банкомате или отделении банка;

документов, удостоверяющих личность (и расходов на их восстановление), если они были похищены/повреждены вместе с картой;

товара, который был куплен и оплачен с использованием застрахованной карты.
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