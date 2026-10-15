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Банковские новости РБ


ТЕХНОБАНК С 19 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ


07:13 16.10.2026

ОАО «Технобанк» с 19 октября 2026 года изменяет Тарифы на услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, корректировки затронут стоимость переводов в иностранной валюте в пользу бенефициаров, обслуживающихся в других банках Республики Беларусь. Исключением станут транзакции в евро, долларах США и китайских юанях на счета в ОАО «Приорбанк» — для них сохранятся прежние условия.

Основное нововведение касается стоимости переводов в долларах США, которая теперь будет зависеть от источника происхождения валюты. Фиксированная плата в размере 10 долларов США устанавливается для средств, купленных или сконвертированных в самом «Технобанке», поступивших через его корреспондентские счета в банках-резидентах, либо переведенных с других внутренних счетов клиента при условии, что они сформированы из первых двух источников.

Во всех остальных случаях тариф за перевод в долларах США составит 0,5 % от суммы операции, но не менее 10 долларов США. Что касается других иностранных валют, то за перевод в евро и российских рублях банк установил фиксированную плату в размере 10 долларов США, а за операцию в китайских юанях — 15 долларов США. Для расчетов в иных валютах стоимость продолжит определяться стандартными пунктами действующего тарифного плана.
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