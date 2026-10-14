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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ UP ONLINE
12:40 15.10.2026
Банк БелВЭБ расширил функциональные возможности мобильного приложения Up Online.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты банка могут запросить индивидуальный курс обмена валюты прямо в чате мобильного приложения, не посещая офис и не используя дополнительные каналы связи.
Новый цифровой сервис ориентирован на пользователей, которые планируют совершение крупных валютно-обменных операций. Воспользоваться специальным предложением можно при совершении сделок на сумму от 3 000 USD/EUR либо от 300 000 RUB. Чтобы запустить процесс согласования, клиенту достаточно открыть чат в приложении и отправить текстовое сообщение с указанием типа операции, валюты и суммы обмена.
После получения заявки специалисты банка оперативно проверяют указанные параметры, верифицируют наличие необходимого остатка на счете пользователя и предлагают доступный тариф. Обработка таких запросов осуществляется по определенному графику: с понедельника по четверг услуга доступна с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 17:00, а в пятницу — с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00.
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