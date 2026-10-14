Банк БелВЭБ расширил функциональные возможности мобильного приложения Up Online.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты банка могут запросить индивидуальный курс обмена валюты прямо в чате мобильного приложения, не посещая офис и не используя дополнительные каналы связи.

Новый цифровой сервис ориентирован на пользователей, которые планируют совершение крупных валютно-обменных операций. Воспользоваться специальным предложением можно при совершении сделок на сумму от 3 000 USD/EUR либо от 300 000 RUB. Чтобы запустить процесс согласования, клиенту достаточно открыть чат в приложении и отправить текстовое сообщение с указанием типа операции, валюты и суммы обмена.

После получения заявки специалисты банка оперативно проверяют указанные параметры, верифицируют наличие необходимого остатка на счете пользователя и предлагают доступный тариф. Обработка таких запросов осуществляется по определенному графику: с понедельника по четверг услуга доступна с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 17:00, а в пятницу — с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00.