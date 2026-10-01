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Банковские новости РБ


СБЕР ОТОБРАЛ 35 УЧАСТНИКОВ ДЛЯ DATA SCIENCE CAMP ИЗ 360 ПРЕТЕНДЕНТОВ


14:30 14.10.2026

Сбер завершил отбор на программу «СберПоколение: Data Science Camp» – бесплатный девятимесячный интенсив по Data Science и NLP-инженерии. На 35 мест претендовали 360 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, большинство заявок поступило от студентов минских вузов – БГУ, БГУИР, БГЭУ и БНТУ. Также в отборе участвовали представители учебных заведений Гомеля, Витебска и Гродно.

Кандидаты прошли два этапа отбора. Сначала они сдавали очный тест по математическому анализу, линейной алгебре, основам программирования и теории вероятностей. На втором этапе финалисты проходили очные собеседования. По итогам испытаний сформирована группа из 35 участников.

Интенсив стартовал 13 октября и проходит дважды в неделю в вечернее время в очном и онлайн-форматах. Такой график позволяет совмещать программу с учебой в вузе или работой.

Первый этап рассчитан на 12 недель и включает два направления. На стриме «Теория DS» участники изучают математические и алгоритмические основы Data Science. Стрим «Программирование DS» посвящен практической работе с Python и профессиональными инструментами. Участники выполняют лабораторные задания и разрабатывают мини-проект, завершающийся выводом модели в промышленную эксплуатацию.

Программа охватывает полный цикл работы специалиста по Data Science: от постановки аналитической задачи и подготовки данных до разработки, оценки и интерпретации моделей машинного обучения и их практического применения.

В январе 2027 года состоится отбор на второй этап программы. Его участниками станут 7 человек, показавших лучшие результаты.
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