В сентябре 2026 года уровень валютизации экономики Беларуси снизился. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе выросла до 68,2% с 63,5% годом ранее.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси, улучшению структуры денежного предложения способствует опережающий рост его рублевой части. Средняя рублевая денежная масса увеличилась в годовом выражении на 30,3%, в то время как средняя широкая денежная масса - на 21,3%

Рост рублевой денежной массы происходит на фоне высокой сберегательной активности. Средняя величина срочных рублевых депозитов в национальной валюте за 12 месяцев увеличилась на 29,1%, в том числе физлиц - на 41,2%