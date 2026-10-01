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Банковские новости РБ
ПРИОРБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ ФОРМАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ PRIVATE BANKING
10:01 14.10.2026
ОАО «Приорбанк» запустило эксклюзивный формат обслуживания Private Banking — новый сервис для клиентов, которым важен персональный подход и наивысший уровень комфорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для обслуживания клиентов Private Banking было создано уникальное отделение в отеле Waldorf Astoria, расположенном в историческом центре Минска. Новое отделение позволяет обеспечить высокий уровень приватности и персонального сопровождения в комфортной обстановке.
На официальной церемонии открытия, ставшей символом нового этапа в развитии банка, присутствовал посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь, а также почетные гости и представители Приорбанка.
За каждым клиентом Private Banking закреплен персональный менеджер. Встречи происходят в отдельных кабинетах с полной звукоизоляцией и доступом к кассе. Таким образом, любые операции могут быть выполнены на месте, без необходимости перемещаться внутри отделения.
Для встреч с финансовыми консультантами, проведения переговоров и сопровождения сложных сделок в отделении предусмотрена отдельная переговорная комната. В будущем там также планируется проведение образовательных мероприятий, посвященных инвестициям, управлению капиталом и другим актуальным финансовым темам.
Помимо привычных услуг, клиентам Private Banking доступны дополнительные инвестиционные возможности, а также расширенный спектр сервисов и привилегий за пределами традиционного банковского обслуживания. Среди них специальные предложения для путешествий, отдыха, организации досуга и решения повседневных задач.
Запуск нового направления стал важным этапом в реализации стратегии развития Приорбанка и отражает стремление банка расширять спектр финансовых услуг, укреплять конкурентные позиции и создавать долгосрочную ценность для клиентов.
"Мы стремимся, чтобы в Приорбанке клиенты с разным уровнем потребностей находили не просто набор услуг, а надежного партнера, который понимает их задачи и помогает достигать поставленных целей. Запуск Private Banking стал еще одним шагом в этом направлении и отражает наше стремление к высоким стандартам сервиса, инновациям и долгосрочным доверительным отношениям с клиентами. Это лишь начало нашего пути по переосмыслению банковского обслуживания и созданию еще большей ценности для наших клиентов",— отметил председатель Правления Приорбанка Мохамед Альдосари.
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