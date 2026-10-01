На международном конгрессе «Инновационная кардиология», который проходит в Минске, представлены современные подходы к профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, а также технологии искусственного интеллекта для здравоохранения. Конгресс организован Республиканским клиническим медицинским центром Управления делами Президента Беларуси совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси и Парком высоких технологий.

Сбер, выступивший генеральным партнером мероприятия, рассказал о решениях компании в сфере медицинского ИИ, которые развивает СберМедИИ. Искусственный интеллект помогает врачам работать с большими объемами данных, быстрее находить нужную информацию и уделять больше времени пациенту.

Одно из направлений – мультиагентный ИИ: система цифровых помощников, которые собирают и структурируют информацию о пациенте, анализируют результаты исследований и готовят медицинские документы. По оценкам экспертов, профильные ИИ-агенты способны снизить административную нагрузку на медиков примерно на 30%, повышая доступность и качество помощи.

Еще один пример – сервис GigaDoc для бесконтактной оценки показателей здоровья: достаточно 15 секунд, чтобы система с помощью компьютерного зрения проанализировала изменения кровотока и оценила 17 параметров — от артериального давления до уровня стресса. Сервис не заменяет врача, но помогает вовремя заметить отклонения и задуматься о профилактике. В России он уже используется на практике.

Кроме того, на конгрессе бы представлен доклад советника заместителя председателя Правления ПАО Сбербанк, профессора Коновалова об актуальных проблемах липидологии.