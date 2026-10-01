|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
НАЦБАНК В 2027 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ В ОБРАЩЕНИЕ 25 ПАМЯТНЫХ МОНЕТ И ОДНУ ПОЛИМЕРНУЮ БАНКНОТУ
14:16 09.10.2026
Правлением Национального банка утвержден Перечень памятных монет и памятных банкнот, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь, планируемых к выпуску в обращение в 2027 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, шесть памятных монет будут посвящены юбилейным датам: 35-летию дипломатических отношений Беларуси и Китая, 100-летию со дня рождения Алеся Адамовича, 110-летию основания белорусской милиции и 110-летию основания Комитета государственной безопасности Беларуси. Также юбилейной тематике посвящены монеты ”Мірскі замак. 500 год“ серии ”Палацы і замкі Беларусі“ и ”Мінск. 960 год“ серии ”Гарады Беларусі“.
Тематика историко-культурных ценностей будет продолжена памятными монетами:
”Палацава-паркавы комплекс ”Вялікі Свяцк Валовічаў“ серии ”Палацы і замкі Беларусі“;
”Ікона Прасвятой Багародзіцы ”Усецарыца“ серии ”Праваслаўныя цудатворныя іконы“;
”Ліда“, ”Заслаўе“, ”Пінск“, ”Тураў“, ”Кобрын“, ”Навагрудак“ серии ”Гарады Беларусі“;
”Сонца“, ”Зямля“, ”Зорка“, ”Каханне“, ”Маці“, ”Дзіця“, ”Продкі“ серии ”Код нацыі: беларускі арнамент“;
”Казімір Малевіч“ серии ”Беларускі мастацкі авангард“;
”Шчурка залацістая“ серии ”Птушка года“;
”Браслаўскія азёры“ серии ”Таямніца беларускіх вод“;
”Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь“.
В 2027 году также планируется к выпуску первая памятная банкнота Национального банка Республики Беларусь, изготовленная на полимерной основе, ”Гістарычная спадчына Беларусі. 5 рублёў“.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2026
Курсы в банках
на 09.10.2026
Конвертация в банках
на 09.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте