Банковские новости РБ

НАЦБАНК В 2027 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ В ОБРАЩЕНИЕ 25 ПАМЯТНЫХ МОНЕТ И ОДНУ ПОЛИМЕРНУЮ БАНКНОТУ

14:16 09.10.2026 Правлением Национального банка утвержден Перечень памятных монет и памятных банкнот, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь, планируемых к выпуску в обращение в 2027 году. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, шесть памятных монет будут посвящены юбилейным датам: 35-летию дипломатических отношений Беларуси и Китая, 100-летию со дня рождения Алеся Адамовича, 110-летию основания белорусской милиции и 110-летию основания Комитета государственной безопасности Беларуси. Также юбилейной тематике посвящены монеты ”Мірскі замак. 500 год“ серии ”Палацы і замкі Беларусі“ и ”Мінск. 960 год“ серии ”Гарады Беларусі“. Тематика историко-культурных ценностей будет продолжена памятными монетами: ”Палацава-паркавы комплекс ”Вялікі Свяцк Валовічаў“ серии ”Палацы і замкі Беларусі“; ”Ікона Прасвятой Багародзіцы ”Усецарыца“ серии ”Праваслаўныя цудатворныя іконы“; ”Ліда“, ”Заслаўе“, ”Пінск“, ”Тураў“, ”Кобрын“, ”Навагрудак“ серии ”Гарады Беларусі“; ”Сонца“, ”Зямля“, ”Зорка“, ”Каханне“, ”Маці“, ”Дзіця“, ”Продкі“ серии ”Код нацыі: беларускі арнамент“; ”Казімір Малевіч“ серии ”Беларускі мастацкі авангард“; ”Шчурка залацістая“ серии ”Птушка года“; ”Браслаўскія азёры“ серии ”Таямніца беларускіх вод“; ”Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь“. В 2027 году также планируется к выпуску первая памятная банкнота Национального банка Республики Беларусь, изготовленная на полимерной основе, ”Гістарычная спадчына Беларусі. 5 рублёў“.