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Банковские новости РБ


НАЦБАНК В 2027 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ В ОБРАЩЕНИЕ 25 ПАМЯТНЫХ МОНЕТ И ОДНУ ПОЛИМЕРНУЮ БАНКНОТУ


14:16 09.10.2026

Правлением Национального банка утвержден Перечень памятных монет и памятных банкнот, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь, планируемых к выпуску в обращение в 2027 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, шесть памятных монет будут посвящены юбилейным датам: 35-летию дипломатических отношений Беларуси и Китая, 100-летию со дня рождения Алеся Адамовича, 110-летию основания белорусской милиции и 110-летию основания Комитета государственной безопасности Беларуси. Также юбилейной тематике посвящены монеты ”Мірскі замак. 500 год“ серии ”Палацы і замкі Беларусі“ и ”Мінск. 960 год“ серии ”Гарады Беларусі“.

Тематика историко-культурных ценностей будет продолжена памятными монетами:

”Палацава-паркавы комплекс ”Вялікі Свяцк Валовічаў“ серии ”Палацы і замкі Беларусі“;

”Ікона Прасвятой Багародзіцы ”Усецарыца“ серии ”Праваслаўныя цудатворныя іконы“;

”Ліда“, ”Заслаўе“, ”Пінск“, ”Тураў“, ”Кобрын“, ”Навагрудак“ серии ”Гарады Беларусі“;

”Сонца“, ”Зямля“, ”Зорка“, ”Каханне“, ”Маці“, ”Дзіця“, ”Продкі“ серии ”Код нацыі: беларускі арнамент“;

”Казімір Малевіч“ серии ”Беларускі мастацкі авангард“;

”Шчурка залацістая“ серии ”Птушка года“;

”Браслаўскія азёры“ серии ”Таямніца беларускіх вод“;

”Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь“.

В 2027 году также планируется к выпуску первая памятная банкнота Национального банка Республики Беларусь, изготовленная на полимерной основе, ”Гістарычная спадчына Беларусі. 5 рублёў“.
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