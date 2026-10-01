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Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ ДО 17,3% ГОДОВЫХ


13:17 09.10.2026

ОАО «Белагропромбанк» с 8 октября 2026 года снизило процентные ставки до 17,3% годовых (СР+8,05) по четырем продуктам: «Большие возможности», «На раз», «Суперсила 2.0» и рефинансированию кредитов на потребительские нужды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ао кредиту «Большие возможности» средства предоставляются единовременно на текущий счет, в том числе с банковской платежной карточкой. Срок кредитования – до 7 лет. Основной долг погашается ежемесячно равными долями, проценты начисляются на фактический остаток задолженности.

Кредит «На раз» предоставляется на карточку на срок до 4,5 лет. Одобренную сумму можно использовать частями в течение периода предоставления средств – до 6 месяцев. В течение шести месяцев, следующих за месяцем заключения договора, вы уплачиваете только проценты за фактически использованные средства, затем начинаете погашать основной долг.

По кредитной карточке «Суперсила 2.0» доступна возобновляемая кредитная линия до 25 000 белорусских рублей без поручителей. Общий срок кредитования – до 5 лет, из которых три года – срок действия кредитной линии, два года – погашение остатка задолженности.

Для тех, кто выплачивает потребительские кредиты в других банках Беларуси, доступно рефинансирование на срок до 7 лет. В рамках одной заявки можно рефинансировать несколько кредитов. Размер ежемесячного платежа по новому кредиту рассчитывается, исходя из суммы рефинансируемой задолженности, процентной ставки и выбранного срока погашения.

Оформление кредитов возможно онлайн, досрочное погашение – без ограничений.

Полные условия кредитования, консультацию и индивидуальный расчет платежей можно получить на официальном сайте Белагропромбанка в разделе «Кредиты», в офисах банка или по короткому номеру контакт-центра 136.
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