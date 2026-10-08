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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТОВ ЮРЛИЦ И ИП


09:18 09.10.2026

Банк БелВЭБ приостанавливает пополнение некоторых депозитов юрлиц и ИП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 09.10.2026 по 01.11.2026 приостанавливается пополнение срочных отзывных депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях по действующим депозитным договорам, заключенным по 08.10.2026 включительно, с процентной ставкой выше 4,9% годовых.

По остальным вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия пополнения остаются неизменными.
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