Банковские новости РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТОВ ЮРЛИЦ И ИП

09:18 09.10.2026 Банк БелВЭБ приостанавливает пополнение некоторых депозитов юрлиц и ИП. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 09.10.2026 по 01.11.2026 приостанавливается пополнение срочных отзывных депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях по действующим депозитным договорам, заключенным по 08.10.2026 включительно, с процентной ставкой выше 4,9% годовых. По остальным вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия пополнения остаются неизменными.