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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТОВ ЮРЛИЦ И ИП
09:18 09.10.2026
Банк БелВЭБ приостанавливает пополнение некоторых депозитов юрлиц и ИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 09.10.2026 по 01.11.2026 приостанавливается пополнение срочных отзывных депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в белорусских рублях по действующим депозитным договорам, заключенным по 08.10.2026 включительно, с процентной ставкой выше 4,9% годовых.
По остальным вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия пополнения остаются неизменными.
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