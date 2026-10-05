ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР БАНК И ОФИС ЦИФРОВИЗАЦИИ МИНПРОМТОРГА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


13:02 05.10.2026

Сбер Банк (Беларусь) и Офис цифровизации Минпромторга (ЦНИИТУ) 2 октября 2026 года подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, партнерство направлено на разработку цифровых решений для белорусских предприятий и организаций промышленности, обмен технологической экспертизой и реализацию совместных проектов.

«Для нас цифровизация – это возможность решать конкретные задачи предприятий, повышать эффективность и находить новые сценарии развития. На территории Беларуси мы пилотируем ряд готовых решений группы Сбер в различных сферах: от простых по автоматизации работы колл-центров до сложных решений в чувствительных, но важных направлениях, таких как образование и здравоохранение. Важным треком для нас является возможность передачи технологии ИИ, модель Giga chat, что позволит наращивать собственные компетенции и создавать суверенные белорусские решения», – отметила заместитель председателя Правления Сбер Банк по корпоративному бизнесу Александра Русецкая.

Подписанный меморандум создал основу для дальнейшего взаимодействия сторон в сфере цифровой трансформации и реализации практических проектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2026
валюта курс
EUR 3.3830
USD 3.0073
RUB 3.6125
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3971 +0.0162
USD 3.0371 +0.0298
RUB 3.6032 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3790
USD 3.0250 3.0290
RUB 3.4318 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 05.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1218
EUR/RUB 94.2000 98.2690
USD/RUB 84.2000 87.4095
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте