Сбер Банк (Беларусь) и Офис цифровизации Минпромторга (ЦНИИТУ) 2 октября 2026 года подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, партнерство направлено на разработку цифровых решений для белорусских предприятий и организаций промышленности, обмен технологической экспертизой и реализацию совместных проектов.

«Для нас цифровизация – это возможность решать конкретные задачи предприятий, повышать эффективность и находить новые сценарии развития. На территории Беларуси мы пилотируем ряд готовых решений группы Сбер в различных сферах: от простых по автоматизации работы колл-центров до сложных решений в чувствительных, но важных направлениях, таких как образование и здравоохранение. Важным треком для нас является возможность передачи технологии ИИ, модель Giga chat, что позволит наращивать собственные компетенции и создавать суверенные белорусские решения», – отметила заместитель председателя Правления Сбер Банк по корпоративному бизнесу Александра Русецкая.

Подписанный меморандум создал основу для дальнейшего взаимодействия сторон в сфере цифровой трансформации и реализации практических проектов.