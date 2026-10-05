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Банковские новости РБ
СБЕР БАНК И ОФИС ЦИФРОВИЗАЦИИ МИНПРОМТОРГА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:02 05.10.2026
Сбер Банк (Беларусь) и Офис цифровизации Минпромторга (ЦНИИТУ) 2 октября 2026 года подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, партнерство направлено на разработку цифровых решений для белорусских предприятий и организаций промышленности, обмен технологической экспертизой и реализацию совместных проектов.
«Для нас цифровизация – это возможность решать конкретные задачи предприятий, повышать эффективность и находить новые сценарии развития. На территории Беларуси мы пилотируем ряд готовых решений группы Сбер в различных сферах: от простых по автоматизации работы колл-центров до сложных решений в чувствительных, но важных направлениях, таких как образование и здравоохранение. Важным треком для нас является возможность передачи технологии ИИ, модель Giga chat, что позволит наращивать собственные компетенции и создавать суверенные белорусские решения», – отметила заместитель председателя Правления Сбер Банк по корпоративному бизнесу Александра Русецкая.
Подписанный меморандум создал основу для дальнейшего взаимодействия сторон в сфере цифровой трансформации и реализации практических проектов.
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