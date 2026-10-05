«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ОАО «Белгазпромбанк» на уровне BB по международной шкале, прогноз по рейтингу стабильный. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.

При применении порядка сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной рейтинговой шкале, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальным рейтинговым шкалам, «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил ОАО «Белгазпромбанк» кредитные рейтинги по национальной шкале Республики Беларусь на уровне byAAA со стабильным прогнозом и по национальной шкале Российской Федерации на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

Белгазпромбанк получил рейтинги «Эксперт РА» на уровне суверенных: BB по международной шкале, byAAA по шкале для Беларуси, ruA- по шкале для России

Оценка собственной кредитоспособности ОАО «Белгазпромбанк» по национальной рейтинговой шкале Республики Беларусь увеличена до byAAA с byA+.

Решение об установлении рейтингов на максимально возможном уровне для эмитентов Республики Беларусь, ограниченном страновым потолком, принято агентством по совокупности факторов.

В своем релизе агентство отмечает сохранение доли ОАО «Белгазпромбанк» в активах банковской системы страны (около 4%), высокое качество активов, адекватный запас достаточности капитала при высокой рентабельности, высокую оценку ликвидной позиции и профиля фондирования. «Эксперт РА» по-прежнему отмечает высокий уровень регламентации деятельности в соответствии со стандартами группы, в которую входит банк, что определяет высокую оценку блока корпоративного управления ОАО «Белгазпромбанк».

Справочно:

«Эксперт РА» – крупнейшее рейтинговое агентство с 29-летней историей, основанное в 1997 г., и на сегодняшний день является старейшим и крупнейшим российским рейтинговым агентством, как по числу клиентов, так и по числу сотрудников. На 01.07.2026 агентством поддерживается более 1100 кредитных рейтингов, их них 535 рейтингов эмитентов и 586 рейтингов выпусков облигаций.

ОАО «Белгазпромбанк», учрежденный в 1990 г., входит в ТОП-8 белорусских банков по объему активов и включен Национальным банком в перечень системно значимых. Высокая капитализация (по состоянию на 01.09.2026 нормативный капитал составил 1,2 млрд BYN) позволяет банку реализовывать важные для страны проекты и одновременно расширять поддержку своего ключевого клиентского сегмента – компаний сегмента малого и среднего бизнеса – с использованием широкой линейки инструментов и высокотехнологичных сервисов.