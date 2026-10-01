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Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ «АКАДЕМИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ


14:16 02.10.2026

ОАО «Белагропромбанк» создало образовательный проект «Академия туристического бизнеса», который поможет предпринимателям превратить идеи в готовые бизнес-планы для развития гостевых домов, глэмпингов и баз отдыха. Обучение ориентировано на практическую работу, а не на теорию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, целью проекта является поддержка задачи по наращиванию 4,5% ВВП страны за счет туристической отрасли. «Академия» призвана помочь создать новую туристическую инфраструктуру в регионах с минимальными рисками и финансовой поддержкой банка.

Программа рассчитана на восемь недель и разделена на три типа слушателей: новичков с идеей, действующих владельцев усадеб, желающих масштабироваться, и тех, кому нужен инструмент для привлечения инвестиций. Обучение проходит в офлайн-формате с лекциями, самостоятельной работой и обратной связью от экспертов.

В ходе курса участники проработают портрет целевого гостя, изучат законодательство в сфере агроэкотуризма, научатся формировать пакетные предложения и составлять реальную смету. Отдельные блоки посвящены финансовому планированию, маркетингу без больших бюджетов и организации сервиса. Итогом станет готовый бизнес-план, который можно представить банку для получения финансирования.

Эксперты проекта отмечают, что системный подход позволяет избежать ошибок и потери средств, характерных для эмпирического пути развития бизнеса. Кульминацией обучения станет демо-день, где предприниматели защитят свои проекты перед экспертами Белагропромбанка.
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