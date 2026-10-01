Банк БелВЭБ снижает тарифы по зачислению поступивших по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета, открытые в банке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время тариф составляет 2% от поступившей суммы (минимум 20 рублей, максимум 200 рублей). Однако уже с 1 ноября 2026 года он существенно снизится – до 0,3% от поступившей суммы.

Новые тарифы не распространяются на переводы через АИС «Расчет», переводы с использованием системы мгновенных платежей, переводы с использованием карточек, карточек с платежным стикером (их реквизитов).