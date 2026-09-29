ОАО «Банк БелВЭБ» и ОАО «НКФО «Белинкасгрупп» 29 сентября 2026 года подписали договор о реализации пилотного проекта «Белый банкомат».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, инициатива направлена на совместное использование банками инфраструктуры устройств самообслуживания, повышение доступности банкоматной сети для клиентов и оптимизацию затрат на предоставление сервиса.

Главная идея проекта – «банкомат как сервис».

Партнер берет на себя полный цикл обеспечения финансовой доступности сети банкоматов, включая фондирование, формирование и перевозку наличных денежных средств, а также полное управление ликвидностью.

Банк БелВЭБ, в свою очередь, использует предоставляемую ему услугу для удовлетворения потребностей своих клиентов в наличных расчетах и самообслуживании, получая готовую инфраструктуру.

Стороны рассматривают проект как способ проверить экономическую и технологическую модель, при которой банк пользуется готовой инфраструктурой и сервисами партнера. Это позволит банку оптимизировать затраты на предоставление сервиса и отработать механизмы взаимодействия между сторонами.

Пилотный проект рассчитан на 3 месяца. В ходе его реализации стороны будут регулярно оценивать ключевые показатели: доступность сети, время реакции на инциденты, долю успешно завершенных транзакций, качество кассового обслуживания и управления ликвидностью, а также удовлетворенность клиентов.

Результаты пилота позволят оценить операционную и финансовую эффективность новой модели обслуживания, а также определить и выстроить целевую схему взаимодействия с ОАО «НКФО «Белинкасгрупп». По итогам проекта будет приниматься решение о его масштабировании.