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Банковские новости РБ


БЕЛАРУСЬ И КУБА ПЛАНИРУЮТ РАЗВИВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С УЧАСТИЕМ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА


09:01 30.09.2026

Беларусь и Куба рассматривают возможность вовлечения частного бизнеса обеих стран в реализацию совместных проектов. Об этом заявил первый заместитель председателя Правления Национального банка Беларуси Александр Егоров во время встречи с первым заместителем министра промышленности Кубы Ямилин Гонсалес Милиан, сообщает пресс-служба регулятора.

По словам Александра Егорова, рост частного сектора на Кубе и его динамичный вклад в развитие экономики страны делают такое сотрудничество перспективным. В частности, речь идет об организации поставок сухих молочных продуктов для их последующей реализации и переработки, медицинских препаратов и других необходимых для Кубы товаров без привлечения средств государственной поддержки.

Кроме того, он отметил наличие реального потенциала в наращивании взаимных поставок товаров. Так, могут быть рассмотрены вопросы поставок алкогольной продукции, табака, морепродуктов и тропических фруктов в обмен на поставки белорусского сухого молока, лекарственных препаратов, продовольствия и других товаров.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в фармакологическом секторе.

«Определенный потенциал имеют совместные проекты в фармакологическом секторе, обмен медицинскими технологиями, взаимодействие по экспорту-импорту медицинского сырья, медпрепаратов. Беларусь готова оказывать техническую помощь в виде обучения, консультаций и адаптации белорусских решений под кубинские условия», — подчеркнул Александр Егоров.

По его словам, реализация указанных проектов не будет оказывать дополнительную кредитную нагрузку на кубинскую экономику и будет способствовать решению приоритетных задач, в том числе в области продовольственной безопасности.
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