Банк БелВЭБ снизил ставку по кредиту на потребительские нужды онлайн на срок от 7 до 84 месяцев до 16,9% годовых (СР + 7,65 п.п.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом ставка кредита на срок от 2 до 6 месяцев еще ниже - 15,9% годовых (СР + 6,65 п.п.).

Кредит на потребительские нужды онлайн оформляется в приложении UP Online на сумму до 50 тыс. рублей. Это удобный способ профинансировать отпуск, обучение, свадьбу, обновление интерьера, покупку бытовой техники или покрытие непредвиденных затрат на лечение. Кредит предоставляется без справок и поручителей, что значительно упрощает процесс оформления.