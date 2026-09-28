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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИЛ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ ОНЛАЙН


15:59 28.09.2026

Банк БелВЭБ снизил ставку по кредиту на потребительские нужды онлайн на срок от 7 до 84 месяцев до 16,9% годовых (СР + 7,65 п.п.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при этом ставка кредита на срок от 2 до 6 месяцев еще ниже - 15,9% годовых (СР + 6,65 п.п.).

Кредит на потребительские нужды онлайн оформляется в приложении UP Online на сумму до 50 тыс. рублей. Это удобный способ профинансировать отпуск, обучение, свадьбу, обновление интерьера, покупку бытовой техники или покрытие непредвиденных затрат на лечение. Кредит предоставляется без справок и поручителей, что значительно упрощает процесс оформления.
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