За три летних месяца сотрудники ВТБ (Беларусь) провели десятки встреч по финансовой грамотности в разных регионах страны. Их участниками стали более тысячи человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, марафон встреч охватил Минск, Пинск, Светлогорск, Мозырь, Витебск, Оршу, Гродно, Лиду, Новополоцк, Бобруйск и другие населенные пункты. Встречи проходили на предприятиях, в учреждениях образования, здравоохранения и социальной сферы, а также в организациях торговли и услуг.

Одной из ключевых тем стала финансовая безопасность. Эксперты ВТБ (Беларусь) рассказывали об актуальных схемах мошенничества, способах противодействия социальной инженерии и правилах защиты персональных и банковских данных.

«За летний период участниками наших мероприятий стали около 1,2 тысячи человек. Практика показывает, что людям особенно важна информация о новых схемах мошенничества и способах защиты своих средств. Поэтому на предприятиях, в учебных, медицинских и социальных учреждениях мы стараемся говорить не только о новых продуктах и сервисах банка, а также об основах финансовой безопасности», - отмечает начальник управления продаж и развития отношений с клиентами ВТБ (Беларусь) Ольга Жора.

ВТБ (Беларусь) продолжит марафон финансовой грамотности в регионах страны.