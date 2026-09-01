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Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОДВЕЛ ИТОГИ ЛЕТНЕЙ СЕРИИ ВСТРЕЧ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
11:43 28.09.2026
За три летних месяца сотрудники ВТБ (Беларусь) провели десятки встреч по финансовой грамотности в разных регионах страны. Их участниками стали более тысячи человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, марафон встреч охватил Минск, Пинск, Светлогорск, Мозырь, Витебск, Оршу, Гродно, Лиду, Новополоцк, Бобруйск и другие населенные пункты. Встречи проходили на предприятиях, в учреждениях образования, здравоохранения и социальной сферы, а также в организациях торговли и услуг.
Одной из ключевых тем стала финансовая безопасность. Эксперты ВТБ (Беларусь) рассказывали об актуальных схемах мошенничества, способах противодействия социальной инженерии и правилах защиты персональных и банковских данных.
«За летний период участниками наших мероприятий стали около 1,2 тысячи человек. Практика показывает, что людям особенно важна информация о новых схемах мошенничества и способах защиты своих средств. Поэтому на предприятиях, в учебных, медицинских и социальных учреждениях мы стараемся говорить не только о новых продуктах и сервисах банка, а также об основах финансовой безопасности», - отмечает начальник управления продаж и развития отношений с клиентами ВТБ (Беларусь) Ольга Жора.
ВТБ (Беларусь) продолжит марафон финансовой грамотности в регионах страны.
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