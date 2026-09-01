Беларусбанк продлевает мани-бэк 7% для держателей Карты учащегося платежной системы Белкарт до конца года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при совершении операций по Карте учащегося мани-бэк 7% начисляется в организациях и магазинах со следующими МСС-кодами: 2741 — различные издательства/печатное дело; 5111 — офисные товары и канцелярские принадлежности; 5192 — книги, периодические издания и газеты; 5462 — булочные; 5815 — цифровые товары — аудиовизуальные медиа, включая книги, фильмы и музыку; 5941 — спорттовары; 5942 — книжные магазины; 5943 — канцелярские товары, офисные и школьные принадлежности; 5945 — игрушки, игры и хобби-товары; 5971 — галереи и художественные посредники; 7338 — услуги копировальных центров; 7832 — кинотеатры; 7911 — танцевальные залы, школы и студии; 7922 — театральные продюсеры (кроме кинофильмов), билетные агентства; 7941 — спортивные площадки, коммерческий спорт, профессиональны спортивные клубы, спортивные промоутеры; 7991 — туристические достопримечательности и выставки; 7996 — парки аттракционов, карнавалы, цирки; 7998 — аквариумы, дельфинарии, зоопарки и морские парки; 8241 — дистанционные школы; 8299 — школы и образовательные услуги, не включенные в другие категории.

«Максимальный размер мани-бэка по одной карточке в месяц — не более 10 белорусских рублей», - напомнили в финучреждении.