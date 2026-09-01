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Банковские новости РБ


ИНВЕСТИЦИИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПОКАЗАЛИ ДОХОДНОСТЬ В РАЗМЕРЕ 15,18% ГОДОВЫХ


15:37 25.09.2026

Белагропромбанк предлагает доверительное управление — возможность использовать опыт банка для решения ваших инвестиционных задач.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе За сентябрь 2025 — август 2026 года средняя доходность клиентских портфелей по стратегии «Умеренная (RUB)» в рамках полного управления и управления по согласованию составила 15,18% годовых в российских рублях (Указана средняя доходность по портфелям клиентов без учета комиссий и налогов, однако у каждого портфеля индивидуальная динамика. Доходность за прошлые периоды не гарантирует аналогичных результатов в будущем. Инвестиции сопряжены с риском, включая риск потери вложенных средств. Перед заключением договора ознакомьтесь с декларацией о рисках, тарифами и условиями доверительного управления)

Достигнутый показатель превысил уровень инфляции и ставки по классическим вкладам в российских рублях.

В основе стратегии — взвешенный подход к доходности и риску. В условиях рыночных колебаний специалисты банка оценивают надежность инструментов, потенциал их роста и возможные риски. Цель такого подхода — сохранить и приумножить вложенный капитал. Результат за прошедшие 12 месяцев показывает возможности этой стратегии и дает повод рассмотреть доверительное управление при выборе способа вложения свободных средств.
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