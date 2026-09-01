Беларусбанк принял участие в Международной архитектурно-строительной выставке «BUDEXPO-2026», где презентовал линейку кредитов на недвижимость и выгодные инструменты для бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, главный акцент был сделан на доступности, простоте и социальной направленности финансовых продуктов.

Для тех, кто мечтает о собственных квадратных метрах или хочет оптимизировать уже имеющиеся обязательства, Беларусбанк развернул на выставке масштабную экспозицию.

— Мы четко понимаем свою социальную миссию: собственное жилье кардинально повышает качество жизни людей, — отметила заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина. — Линейка наших кредитов составлена так, чтобы закрыть потребности абсолютно разных категорий граждан — от тех, кто нуждается в государственной поддержке, до тех, кто строит загородную недвижимость или покупает готовую квартиру.

В число ключевых предложений жилищного финансирования на стенде банка вошли:

Развитие регионов и поддержка нуждающихся. Программа предназначена для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Финансирование доступно как на приобретение готовых жилых помещений, так и на их возведение. Особые, максимально выгодные условия предложены для тех, кто строит или покупает жилье в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек.

Рефинансирование ипотеки. Продукт для тех, кто ранее взял жилищный кредит в другом банке под высокий процент. Программа позволяет существенно снизить нагрузку на семейный бюджет.

Партнерская программа «Ипотека с нами». Доступна при возведении и покупке жилья у 48 крупнейших государственных и частных застройщиков-партнеров по всей республике.

Особое внимание на «BUDEXPO-2026» уделили поддержке деревянного домостроения. Для этого сегмента Беларусбанк презентовал сразу три востребованных продукта:

«СТРОЙДОМ». Оптимальное решение для приобретения домокомплектов, строительства дач, сезонного жилья, садовых домиков.

«На родныя тавары». Популярный кредит для приобретения товаров отечественного производства согласно утвержденному перечню, включая комплекты деревянных изделий для строительства домов и сборных деревянных сооружений.

«На сваё». Кредит на покупку домокомплектов и оплату услуг по их возведению. Недавно возможности программы расширились: теперь за счет кредита можно оплатить не только сами белорусские материалы, но и строительно-монтажные работы, выполняемые отечественными подрядчиками (юрлицами и ИП).

Отдельный блок экспозиции был посвящен продуктам и сервисам для корпоративных клиентов. Банк представил разнообразную продуктовую линейку, направленную на кредитную поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе в регионах Беларуси.

За 8 месяцев благодаря широкому спектру кредитных продуктов Беларусбанк обеспечил финансовую поддержку 3,9 тыс. субъектам малого и среднего бизнеса на 4,9 млрд белорусских рублей, что способствовало наращиванию объемов производства, приобретению оборудования и запуску новых направлений.

Среди предложений — специальные условия по кредитам для субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе для женского предпринимательства с начальной ставкой от 8,5% годовых. Также представители банка подробно рассказывали о продуктах с использованием ресурсов Банка развития, где ставки стартуют от 6,13% годовых. На цели инвестиционной деятельности у банка есть предложение «Поддержка регионального бизнеса» со ставкой 9,25%, а на цели текущей и финансовой деятельности ставка будет от 9,79% годовых. Особый интерес участников выставки вызвало специальное предложение «Дело молодых» со ставкой 8,75% годовых, направленное на реализацию инициатив молодежного предпринимательства.

.