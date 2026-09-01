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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕПОЗИТОВ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
12:20 25.09.2026
Банк БелВЭБ изменяет условия привлечения депозитов корпоративных клиентов
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25.09.2026 снижается процентная ставка по вкладам (депозитам) корпоративных клиентов до востребования в белорусских рублях до 2% годовых.
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