Банк БелВЭБ изменяет условия привлечения депозитов корпоративных клиентов

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25.09.2026 снижается процентная ставка по вкладам (депозитам) корпоративных клиентов до востребования в белорусских рублях до 2% годовых.