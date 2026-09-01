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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СОХРАНИЛ РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАНДАРТНОГО РИСКА НА ОКТЯБРЬ 2026 ГОДА
09:05 25.09.2026
Национальный банк Республики Беларусь принял решение сохранить на октябрь 2026 года расчетные величины стандартного риска (РВСР) на прежнем уровне.
Как сообщает пресс-служба регулятора, в сегменте корпоративного кредитования регулятор оставил действующие ставки для всех категорий коммерческих заимствований. Для новых инвестиционных кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), РВСР составит 10,45% годовых. Для иных видов новых кредитов юрлицам (за исключением льготных и инвестиционных) показатель зафиксирован на отметке 11,79% годовых.
Для розничных клиентов банков условия финансирования также не изменятся. Заданная Нацбанком планка для новых кредитов физическим лицам (за исключением льготных) в октябре составит 17,65% годовых.
Одновременно с этим регулятор сохранил базовые ориентиры по доходности долгосрочных сбережений граждан в национальной валюте.
Порог для привлечения новых срочных безотзывных вкладов физлиц в белорусских рублях на срок от одного года до трех лет останется на уровне 12,60% годовых. Для аналогичных безотзывных депозитов на срок свыше трех лет расчетная величина стандартного риска составит 14,50% годовых.
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