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Банковские новости РБ


БЕЛОРУССКИЙ СБЕР ПОЛУЧИЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ ESG-РЕЙТИНГ


15:56 24.09.2026

Агентство BIK Ratings присвоило Сбер Банку наивысший рейтинг устойчивого развития – AAA.esg со стабильным прогнозом. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Эксперты подтвердили: Сбер эффективно внедряет высокие экологические, социальные и управленческие стандарты в свою работу, занимая одну из самых прогрессивных позиций на финансовом рынке Беларуси.

Главное из отчета BIK Ratings:

• Экология и «зеленые» стандарты: Банк активно развивает бережливое потребление, сокращая использование энергии и бумажный документооборот. Сбер развивает инфраструктуру для электромобилей, предлагает льготные кредиты на их покупку и проводит комплексную оценку экологических рисков при кредитовании бизнеса.

• Социальная ответственность и забота о людях: В 2025 году банк направил 4,5 млн рублей на социальные, образовательные, культурные и спортивные проекты. Сотрудникам доступна непрерывная система обучения (в 2025–2026 гг. его прошли 100% команды) и медицинское страхование. Банк также поддерживает инклюзивное трудоустройство и внедряет стандарты недискриминации.

• Ответственный бизнес: Сбер не финансирует проекты, наносящие вред окружающей среде и обществу, и развивает сеть локальных партнеров – 99% расходов банка приходится на белорусских поставщиков.

«Присвоение Сберу максимального ESG-рейтинга отражает высокий уровень интеграции принципов устойчивого развития в стратегию и бизнес-процессы банка. По целому ряду направлений Сбер выступает первопроходцем. Особого внимания заслуживают интеграция ESG-показателей в систему мотивации руководства, развитие инструментов оценки ESG-зрелости белорусского бизнеса и масштабные социальные инициативы. Нам особенно приятно на протяжении многих лет сотрудничать со Сбером и наблюдать за его последовательной ESG-трансформацией. Сегодня Сбер не только демонстрирует высокую зрелость собственных практик, но и способствует продвижению принципов устойчивого развития на национальном рынке», – отмечает ведущий рейтинговый аналитик BIK Ratings Владислав Капота.

Быть не просто финансовым институтом, а надежным помощником и проводником к лучшему будущему для каждого человека и страны в целом – главный ориентир Сбера. Банк продолжат развивать «зеленые» инициативы, поддерживать важные социальные проекты и внедрять инновации, которые делают жизнь комфортнее, увереннее и безопаснее.
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