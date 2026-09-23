Банк БелВЭБ с 24.09.2026 отменяет комиссию за внесение физическим лицом на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, открытый в банке, наличных денежных средств в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, также изменяется ставка тарифа по переводу «С карточки на карточку» в сервисах банка (UP Online, мобильном приложении Up и на сайте банка). С 9:00 24.09.2026 комиссия составит 1,2% от суммы перевода + 1 руб. 80 коп.

В банке напомнили, что перевод «С карточки на карточку» - это мгновенный перевод, который зачисляется в течение 1 минуты на карточку получателя. Перевод можно совершить на карточку любого белорусского банка.