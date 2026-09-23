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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ МАРАФОН БОНУСОВ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ К 30-ЛЕТИЮ БАНКА


10:49 24.09.2026

ВТБ (Беларусь) запустил юбилейный марафон, приуроченный к 30-летию банка. Весь октябрь клиентов ждут специальные предложения, которые будут меняться каждые десять дней. А те, кто пройдет все этапы, получат возможность принять участие в юбилейной акции и получить подарок от банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, чтобы принять участие в «Юбилейном марафоне ВТБ», необходимо зарегистрироваться, заполнив форму на специальной странице акции на сайте ВТБ (Беларусь).

«30-летие банка — это праздник, которым хочется поделиться с нашими клиентами. В связи с этим мы решили отметить юбилей целым марафоном — в течение октября каждые десять дней будем представлять новые возможности и специальные предложения. При этом, наш юбилейный марафон позволит клиентам не только познакомиться с разными продуктами и сервисами банка, но и получить приятные бонусы», - комментирует заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.

Юбилейный марафон станет частью праздничной программы банка ВТБ (Беларусь), который отметит 30-летие 7 октября 2026 года.
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