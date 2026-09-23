|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В ПОЛОЦКЕ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСБАНКА
09:58 24.09.2026
Модернизированный офис отделения № 216/2070 ОАО «АСБ Беларусбанк» открылся в Полоцке по адресу: ул. Октябрьская, 39/24.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, обновленный объект сочетает в себе эргономичное пространство, современный формат обслуживания и передовые цифровые решения при сохранении привычного для клиентов высокого уровня сервиса.
Здесь оборудована зона самообслуживания с комфортными рабочими местами, детский уголок и зона 24/7 с банкоматом-ресайклером.
Обновление отделения стало очередным шагом в развитии банковской инфраструктуры Полоцка и повышении качества обслуживания жителей города.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2026
Курсы в банках
на 24.09.2026
Конвертация в банках
на 24.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте