Модернизированный офис отделения № 216/2070 ОАО «АСБ Беларусбанк» открылся в Полоцке по адресу: ул. Октябрьская, 39/24.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, обновленный объект сочетает в себе эргономичное пространство, современный формат обслуживания и передовые цифровые решения при сохранении привычного для клиентов высокого уровня сервиса.

Здесь оборудована зона самообслуживания с комфортными рабочими местами, детский уголок и зона 24/7 с банкоматом-ресайклером.

Обновление отделения стало очередным шагом в развитии банковской инфраструктуры Полоцка и повышении качества обслуживания жителей города.