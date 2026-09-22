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Банковские новости РБ


В ПРИОРБАНК ЗАПУСТИЛ СЕРВИС БЕЗНАЛИЧНЫХ ЧАЕВЫХ


11:29 23.09.2026

Приорбанк запустил сервис безналичных чаевых, который работает без дополнительных приложений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь одним касанием карточки или смартфона к платежному терминалу можно оплатить сумму заказа и чаевые одновременно.

ПриорЧаевые работают напрямую через POS-терминал. Сервис ориентирован на кафе, рестораны, гостиницы, салоны красоты и другие организации, где качество обслуживания напрямую зависит от работы персонала.

При расчете официант вводит на POS-терминале сумму чаевых и сумму основного заказа. Оплатить всё сразу можно одним касанием карточки любого банка или смартфона. Процесс занимает считанные секунды, не требует установки дополнительных приложений.

Чаевые зачисляются на карточку сотрудника мгновенно и без комиссии. Минимум можно оставить 2 рубля, максимум – 300. При этом чаевые не должны превышать 50% суммы чека.

Сервис обеспечивает прозрачный контроль и учет всех поступлений. Решение соответствует международным стандартам безопасности и полностью гарантирует надежную защиту данных.

Чтобы подключить ПриорЧаевые, владельцу бизнеса или руководителю достаточно заполнить заявку на сайте банка. В течение 5 рабочих дней он станет доступен для использования.

«Мы наблюдаем постоянный рост спроса на безналичные способы оплаты во всех сферах жизни. Сегодня многие уже не носят с собой наличные деньги, однако по-прежнему хотят иметь возможность поблагодарить за качественный сервис. Новый сервис решает эту задачу, делая процесс получения чаевых простым, прозрачным и удобным для всех», – отмечают в Приорбанке.

В банке отмечают, что использование сервиса позволяет повысить качество клиентского опыта, поддержать мотивацию сотрудников и следовать современным трендам цифровизации. Решение интегрировано в экосистему эквайринговых услуг Приорбанка и может стать конкурентным преимуществом для бизнеса.
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