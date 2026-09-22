ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ВОЛОНТЕРЫ СБЕРА ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ


10:03 23.09.2026

Волонтеры Сбер Банка 16 сентября возобновили обучение по образовательной программе Фонда «Вклад в будущее» для детей из многодетных семей и детей с инвалидностью – участников благотворительного проекта «Навстречу Солнцу».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, команда волонтеров провела для ребят пятое заключительное занятие первой ступени, тема которого — управление расходами и доходами.

Занятие началось с диагностики, в ходе которой дети вспоминали, как разменивать купюры, отличать свои и чужие вещи, а также определяли разницу между разовыми и регулярными расходами.

Особый интерес вызвала настольная игра «Уровень жизни». Участники разделились на мини-группы, каждая из которых должна была прожить несколько игровых сезонов за вымышленного персонажа. В ходе игры перед детьми стояли следующие задачи:

• получать доход в соответствии с выбранной профессией и уровнем карьеры;

• поддерживать хороший уровень жизни персонажа, следя за тем, чтобы шкалы «еда», «одежда» и «счастье» не падали до нуля;

• накопить 300 игровых рублей на свою долгосрочную финансовую цель.

После окончания игры ребята вместе с ведущими обсудили успешные стратегии и пришли к важным выводам. Участники на практике поняли, что отказ от базовых потребностей и чрезмерное сокращение обязательных расходов может привести к ухудшению уровня жизни, проблемам со здоровьем и падению уровня счастья. Кроме того, дети столкнулись с непредвиденными игровыми ситуациями, требующими дополнительных трат, что наглядно показало им важность создания финансовых сбережений («подушки безопасности») для покрытия внезапных расходов.

Завершилась встреча финальной рефлексией, где каждый поделился своими впечатлениями, отметив личный прогресс и подвели итоги всей пройденной первой ступени занятий по финансовой грамотности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2026
валюта курс
EUR 3.4571
USD 3.0151
RUB 3.5986
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4493 -0.0106
USD 3.0151 -0.0071
RUB 3.5986 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4550
USD 3.0160 3.0200
RUB 3.4190 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 23.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1420 1.1460
EUR/RUB 96.9000 100.6000
USD/RUB 84.9000 87.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте