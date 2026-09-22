Волонтеры Сбер Банка 16 сентября возобновили обучение по образовательной программе Фонда «Вклад в будущее» для детей из многодетных семей и детей с инвалидностью – участников благотворительного проекта «Навстречу Солнцу».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, команда волонтеров провела для ребят пятое заключительное занятие первой ступени, тема которого — управление расходами и доходами.

Занятие началось с диагностики, в ходе которой дети вспоминали, как разменивать купюры, отличать свои и чужие вещи, а также определяли разницу между разовыми и регулярными расходами.

Особый интерес вызвала настольная игра «Уровень жизни». Участники разделились на мини-группы, каждая из которых должна была прожить несколько игровых сезонов за вымышленного персонажа. В ходе игры перед детьми стояли следующие задачи:

• получать доход в соответствии с выбранной профессией и уровнем карьеры;

• поддерживать хороший уровень жизни персонажа, следя за тем, чтобы шкалы «еда», «одежда» и «счастье» не падали до нуля;

• накопить 300 игровых рублей на свою долгосрочную финансовую цель.

После окончания игры ребята вместе с ведущими обсудили успешные стратегии и пришли к важным выводам. Участники на практике поняли, что отказ от базовых потребностей и чрезмерное сокращение обязательных расходов может привести к ухудшению уровня жизни, проблемам со здоровьем и падению уровня счастья. Кроме того, дети столкнулись с непредвиденными игровыми ситуациями, требующими дополнительных трат, что наглядно показало им важность создания финансовых сбережений («подушки безопасности») для покрытия внезапных расходов.

Завершилась встреча финальной рефлексией, где каждый поделился своими впечатлениями, отметив личный прогресс и подвели итоги всей пройденной первой ступени занятий по финансовой грамотности.