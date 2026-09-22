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Банковские новости РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ К ТИПАМ ЗНАЧИМОСТИ


09:37 23.09.2026

Национальный банк Беларуси определил порядок отнесения платежных систем к типам значимости, а также утвердил актуальный перечень критериев, которыми будет руководствоваться при осуществлении классификации платежных систем по типам значимости. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 22 сентября 2026 г. № 204 ”Об отнесении платежных систем к типам значимости“, которое вступает в силу после официального опубликования, сообщает пресс-служба регулятора.

В соответствии с Законом Республики Беларусь ”О платежных системах и платежных услугах“ платежные системы подразделяются на значимые и иные платежные системы, а значимые платежные системы, в свою очередь, подразделяются на три типа значимости:

системно значимая платежная система – платежная система, нарушение функционирования которой может вызвать и распространить системные сбои на платежном рынке;

потенциально значимая платежная система – платежная система, нарушение функционирования которой может привести к нарушению функционирования системно значимой платежной системы или вызвать системный сбой на платежном рынке;

социально значимая платежная система – платежная система, проблемы в функционировании которой могут подорвать доверие населения к платежным системам как механизму приема платежей и осуществления расчетов в безналичной форме.

Классификация платежных систем, функционирующих на платежном рынке, осуществляется Национальным банком с целью определения роли и степени влияния каждой платежной системы на платежный рынок страны, а также установления требований к платежным системам и их операторам в зависимости от типа значимости.

Информация о признании платежной системы значимой (утратившей значимость) будет размещаться на официальном сайте Национального банка. Оценка значимости платежных систем, действующих на платежном рынке Республики Беларусь, предусмотрена по итогам каждого календарного года.

Принятое решение направлено на обеспечение надежного, безопасного и эффективного функционирования платежного рынка за счет повышения его устойчивости благодаря адресным требованиям к системам разного уровня значимости и в первую очередь системно и социально значимым, сбои в работе которых способны оказать наиболее серьезное влияние на стабильность рынка и доверие пользователей.

Такой подход позволит не только своевременно выявлять и купировать потенциальные угрозы, но и выстраивать проактивную модель регулирования, адаптированную к масштабу и специфике рисков каждой платежной системы.
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