ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ


15:59 22.09.2026

Сбер Банк (Беларусь) c 22 сентября 2026 года пересматривает доходность по вновь заключаемым и автоматически продлеваемым договорам срочных безотзывных депозитов в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения затронули популярные линейки вкладов при размещении средств на средние и средне-длинные дистанции — на периоды от 366 до 549 дней и от 550 до 1099 дней.

Для вклада «Сохраняй» новые условия зависят от способа оформления. При открытии депозита в кассах банка (офлайн) доходность составит 11,5% годовых на срок 366–549 дней и 9,8% годовых на период 550–1099 дней. Для тех, кто предпочитает дистанционные каналы (онлайн), ставки зафиксированы на уровне 11,5% и 9,9% годовых соответственно.

Похожая динамика коснулась и предложения «Премиум Доверительный», которое можно открыть как в офисах, так и через интернет. На отрезке от 366 до 549 дней клиенты могут рассчитывать на доходность в размере 11,5% годовых, а при выборе срока от 550 до 1099 дней ставка составит 10,0% годовых. На более короткие и максимально длинные периоды в рамках этих линеек банк сохраняет прежнюю шкалу доходности.

В то же время по премиальному продукту «СберВклад Премиум» банк зафиксировал доходность на уровне 11,6% годовых при размещении средств на 13 месяцев и 12,5% годовых — на срок 37 месяцев.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2026
валюта курс
EUR 3.4571
USD 3.0151
RUB 3.5986
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4493 -0.0106
USD 3.0151 -0.0071
RUB 3.5986 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4480
USD 3.0130 3.0170
RUB 3.4200 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1430 1.1440
EUR/RUB 98.1000 100.6000
USD/RUB 85.7000 87.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте