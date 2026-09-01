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Банковские новости РБ
СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ
15:59 22.09.2026
Сбер Банк (Беларусь) c 22 сентября 2026 года пересматривает доходность по вновь заключаемым и автоматически продлеваемым договорам срочных безотзывных депозитов в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения затронули популярные линейки вкладов при размещении средств на средние и средне-длинные дистанции — на периоды от 366 до 549 дней и от 550 до 1099 дней.
Для вклада «Сохраняй» новые условия зависят от способа оформления. При открытии депозита в кассах банка (офлайн) доходность составит 11,5% годовых на срок 366–549 дней и 9,8% годовых на период 550–1099 дней. Для тех, кто предпочитает дистанционные каналы (онлайн), ставки зафиксированы на уровне 11,5% и 9,9% годовых соответственно.
Похожая динамика коснулась и предложения «Премиум Доверительный», которое можно открыть как в офисах, так и через интернет. На отрезке от 366 до 549 дней клиенты могут рассчитывать на доходность в размере 11,5% годовых, а при выборе срока от 550 до 1099 дней ставка составит 10,0% годовых. На более короткие и максимально длинные периоды в рамках этих линеек банк сохраняет прежнюю шкалу доходности.
В то же время по премиальному продукту «СберВклад Премиум» банк зафиксировал доходность на уровне 11,6% годовых при размещении средств на 13 месяцев и 12,5% годовых — на срок 37 месяцев.
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