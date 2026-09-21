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Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ 25 СЕНТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ БАНКОВСКИХ КАРТ


13:33 22.09.2026

В пятницу, 25 сентября, жители Беларуси могут столкнуться с временными трудностями при оплате покупок и снятии наличных. ОАО «Банковский процессинговый центр» предупреждает о проведении плановых технологических работ на оборудовании сети передачи данных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ, комплекс технических мероприятий запланирован на ночное время — в промежутке с 02:00 до 06:30. В этот период возможны кратковременные сбои при проведении операций. Ограничения могут затронуть держателей карт тех банков, которые пользуются услугами Центра. Кроме того, временные прерывания в обслуживании вероятны в магазинах, аптеках и других организациях торговли и сервиса.

Аналогичные неполадки могут возникать в пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах, подключенных к аппаратно-программному комплексу Центра. В указанные часы также возможны перебои в предоставлении услуг справочно-информационного контакт-центра. Специалисты рекомендуют гражданам заранее спланировать свои финансовые операции и при необходимости подготовить наличные деньги на время проведения работ.
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