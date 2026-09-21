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Банковские новости РБ


КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ


09:23 22.09.2026

К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин климатической техники «КЛИМАТ24.БЕЛ» (ООО «Климат24бел»); строительный магазин «ПЛАНЕТСТРОЙБЕЛ» (ООО «ПланетСтройБел»); магазин мебели «Мебель ИКС» (ООО «РеХанна»); магазин строительных и отделочных материалов «ПРОФМАРКЕТ ГРУПП» (ООО «ПРОФМАРКЕТ ГРУПП»); магазин дверей «ОГО Двери» (ИП Хурсан Олег Михайлович) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; садовая и строительная техника «МЕХАНИЗАТОР» (ООО «Садовая техника») – срок рассрочки 3 и 6 месяцев; интернет-магазин садовой техники и строительного оборудования «7150.by» (ООО «Альфасад») –3 и 6 месяцев.

С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.
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