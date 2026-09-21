|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «РАССРОЧКА» ТЕХНОБАНКА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
09:23 22.09.2026
К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин климатической техники «КЛИМАТ24.БЕЛ» (ООО «Климат24бел»); строительный магазин «ПЛАНЕТСТРОЙБЕЛ» (ООО «ПланетСтройБел»); магазин мебели «Мебель ИКС» (ООО «РеХанна»); магазин строительных и отделочных материалов «ПРОФМАРКЕТ ГРУПП» (ООО «ПРОФМАРКЕТ ГРУПП»); магазин дверей «ОГО Двери» (ИП Хурсан Олег Михайлович) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; садовая и строительная техника «МЕХАНИЗАТОР» (ООО «Садовая техника») – срок рассрочки 3 и 6 месяцев; интернет-магазин садовой техники и строительного оборудования «7150.by» (ООО «Альфасад») –3 и 6 месяцев.
С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2026
Курсы в банках
на 22.09.2026
Конвертация в банках
на 22.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте