|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ
13:35 21.09.2026
С 20 октября 2026 года вступают в силу изменения в Сборник плат за операции, осуществляемые ВТБ (Беларусь).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновления напрямую затронут критерии, при выполнении которых клиентам предоставляется сервисное обслуживание счетов с банковскими платежными карточками без взимания комиссии.
В рамках новой редакции документа скорректировано условие, касающееся суммы остатков денежных средств. Теперь для выполнения этого критерия бесплатности банк будет учитывать остатки средств исключительно на срочных вкладных (депозитных) счетах клиентов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2026
Курсы в банках
на 21.09.2026
Конвертация в банках
на 21.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте