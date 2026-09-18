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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ


13:35 21.09.2026

С 20 октября 2026 года вступают в силу изменения в Сборник плат за операции, осуществляемые ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновления напрямую затронут критерии, при выполнении которых клиентам предоставляется сервисное обслуживание счетов с банковскими платежными карточками без взимания комиссии.

В рамках новой редакции документа скорректировано условие, касающееся суммы остатков денежных средств. Теперь для выполнения этого критерия бесплатности банк будет учитывать остатки средств исключительно на срочных вкладных (депозитных) счетах клиентов.
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