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Банковские новости РБ


В КАССЫ НАЦБАНКА БЕЛАРУСИ ПОСТУПИЛИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕРНЫЕ СЛИТКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА


10:05 21.09.2026

В кассы Национального банка Республики Беларусь поступили в продажу серебряные мерные слитки, изготовленные на гомельском предприятии «Кристалл», сообщает пресс-служба регулятора.

Покупателям предложен широкий выбор драгоценного металла в различном весовом диапазоне: в наличии представлены экземпляры от 50 грамм до 1 килограмма.

Приобрести мерную продукцию можно непосредственно в столице. Специализированные кассы регулятора, в которых осуществляется обслуживание физических и юридических лиц, расположены в Минске по адресу: улица Толстого, 6.

Перед планированием визита покупателям рекомендуют сверяться с текущими тарифами, так как стоимость драгоценных металлов может меняться. Вся актуальная информация о розничных ценах и точном наличии мерных слитков в кассах оперативно обновляется на официальном сайте Национального банка.
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