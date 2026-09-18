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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТОВ ЮРЛИЦ И ИП
09:01 21.09.2026
Банк БелВЭБ приостанавливает пополнение некоторых депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 21.09.2026 по 20.10.2026 приостанавливается пополнение срочных отзывных депозитов в белорусских рублях по действующим депозитным договорам, заключенным по 20.09.2026 включительно, с процентной ставкой от 5,35% годовых и выше.
По остальным вкладам (депозитам) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей условия пополнения остаются неизменными.
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