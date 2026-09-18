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Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ДАЛ СТАРТ ПРОГРАММЕ «Я - МОЙ БИЗНЕС» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ


15:08 18.09.2026

Белагропромбанк дал старт практической групповой программе «Я - мой бизнес», направленной на развитие предпринимательского мышления и построение устойчивой бизнес-системы. Программа продлится 8 недель - до 4 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, поддержка деловой инициативы не ограничивается финансовыми инструментами. Сегодня предпринимателям важно не только получить ресурсы, но и обладать современными управленческими компетенциями, уметь выстраивать процессы и системно смотреть на свое дело.

Участниками программы стали эксперты, консультанты, наставники, преподаватели, репетиторы, коучи, фрилансеры, самозанятые, владельцы малого бизнеса, а также специалисты, планирующие перейти из найма в собственное дело.

Программа особенно полезна тем, кто уже оказывает услуги или продает экспертный продукт, работает самостоятельно или с небольшой командой, хочет увеличить доход за счет системных изменений, а не роста нагрузки, и готов работать над своим проектом между встречами.

В основе программы - работа с реальным бизнесом каждого участника. За 8 недель слушатели: проведут диагностику собственного бизнеса; сформируют карту бизнес-системы; определят точки роста дохода; разработают ценностное предложение; создадут финансовый план; разработают маркетинговый план; сформируют систему личного управления; защитят собственную бизнес-систему.

Таким образом, по итогам программы участники получат не просто новые знания, а конкретные инструменты для развития своего дела. Это позволит более уверенно планировать работу, повышать устойчивость бизнеса и снижать зависимость от постоянной занятости владельца.

Программа проходит в практическом групповом формате. Участников ждет работа с собственным бизнесом, фасилитация, peer coaching, работа в парах и малых группах, домашние задания между встречами, а также рабочая тетрадь участника. Первые встречи уже состоялись сегодня - участники приступили к диагностике своих проектов.

«В центре программы - реальный проект каждого участника. Мы не просто даем теорию, а помогаем выстроить работающие процессы: от диагностики и финансового планирования до маркетинга и личной системы управления. Это особенно важно для тех, кто хочет, чтобы бизнес развивался системно, а не зависел только от количества отработанных часов», - отметили в Белагропромбанке.

Основной поток программы «Я - мой бизнес» уже стартовал. Белагропромбанк приглашает предпринимателей, экспертов и специалистов, планирующих начать собственное дело, следить за анонсами следующих наборов на сайте банка.

Белагропромбанк продолжает развивать инициативы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, повышение финансовой и предпринимательской грамотности, а также формирование устойчивой деловой среды.
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