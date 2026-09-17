Банк БелВЭБ расширил линейку карт «Сияй» новыми форматами: к оформлению стали доступны виртуальная карта и платежный стикер «Сияй».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также появилась возможность оформить до 3 карт «Сияй» в разных форм-факторах, привязанных к одному счету: классическая пластиковая карта; виртуальная карта — доступна для использования сразу после оформления; платежный стикер — компактный формат с доставкой на дом.

Такое разнообразие позволяет выбрать удобный способ оплаты и совершать покупки без необходимости носить с собой пластиковую карту.

Условия обслуживания едины для всех форматов «Сияй»: money-back в денежном выражении по популярным категориям; бесплатное обслуживание при выполнении условий по оборотам или остатку средств на счете; снятие наличных без комиссии в банкоматах Банка БелВЭБ и банков-партнеров.

Управление картой в UP Online стало еще удобнее: в личном кабинете отображаются сумма money-back, статус выполнения условий бесплатного обслуживания, количество и статус выпущенных карт.