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Банковские новости РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ВКЛЮЧИЛ GEELY MONJARO В ПРОГРАММУ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ


16:25 17.09.2026

Белинвестбанк расширяет список моделей, доступных в рамках автокредитования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, список моделей бренда Geely, доступных для кредитования, стал еще шире. Теперь в рамках партнерской программы Белинвестбанка можно приобрести не только Okavango, CITYRAY, электромобили EX2 и EX5, но и флагманский кроссовер Geely Monjaro.

Ставка в льготный период: от 1,4% годовых (до 12 месяцев) или от 3,3% годовых (до 24 месяцев).

Ставка после льготного периода: 16,9% годовых.

Максимальный размер кредита: до 90% от стоимости автомобиля, указанной в договоре купли-продажи, с учетом кредитоспособности заявителя. Срок: 10 лет.

Помимо этого, в рамках автокредитования можно по-прежнему приобрести авто бренда Belgee. Доступны модели S50, X50, X50+, X70, X80 PHEV со ставкой в льготный период от 3,30% годовых.
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