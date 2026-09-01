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Банковские новости РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВКЛЮЧИЛ GEELY MONJARO В ПРОГРАММУ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
16:25 17.09.2026
Белинвестбанк расширяет список моделей, доступных в рамках автокредитования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, список моделей бренда Geely, доступных для кредитования, стал еще шире. Теперь в рамках партнерской программы Белинвестбанка можно приобрести не только Okavango, CITYRAY, электромобили EX2 и EX5, но и флагманский кроссовер Geely Monjaro.
Ставка в льготный период: от 1,4% годовых (до 12 месяцев) или от 3,3% годовых (до 24 месяцев).
Ставка после льготного периода: 16,9% годовых.
Максимальный размер кредита: до 90% от стоимости автомобиля, указанной в договоре купли-продажи, с учетом кредитоспособности заявителя. Срок: 10 лет.
Помимо этого, в рамках автокредитования можно по-прежнему приобрести авто бренда Belgee. Доступны модели S50, X50, X50+, X70, X80 PHEV со ставкой в льготный период от 3,30% годовых.
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