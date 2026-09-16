Седьмой год Беларусбанк успешно развивает сервис выдачи наличных через кассы организаций торговли и сервиса с акцентом на сельскую местность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за весь период работы сервиса было совершено 1,6 млн транзакций на сумму почти 140 млн рублей. Только с начала 2026 года физические лица в рамках более 400 тыс. операций получили в торговых точках 43 млн рублей.

Беларусбанк стремится к тому, чтобы современные финансовые услуги были доступны каждому жителю Беларуси, независимо от места проживания. Благодаря развитию сервиса снятия наличных на кассах магазинов, сельчанам больше не нужно ехать в город за деньгами. Получить наличные можно прямо в своем поселке — быстро, просто и в полной безопасности.

Сервис выдачи наличных на кассах превращает региональные торговые точки в полноценную альтернативу банкоматам. Теперь жители, в том числе и небольших населенных пунктов, могут снимать до 5 базовых величин (225 рублей) за одну операцию прямо в магазинах у дома, экономя время и средства на поездки в райцентры. Для держателей карт Беларусбанка данная услуга является полностью бесплатной.

Внедрение проекта демонстрирует высокую эффективность и для коммерческого сектора. Представители бизнеса подчеркивают, что интеграция сервиса стимулирует приток покупателей, увеличивает товарооборот, а также оптимизирует внутренние финансовые процессы, существенно снижая затраты на инкассацию. Партнерские торговые объекты, подключенные к сервису, можно узнать по специальным информационным наклейкам на кассах.