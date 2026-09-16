Масштабный молодежный форум Space Day, генеральным партнером которого выступил МТбанк, собрал около двух тысяч участников – белорусских стартаперов, ведущих экспертов рынка и топ-менеджеров крупных компаний. Мероприятие стало кульминацией партнерства банка и общественного объединения «Стартап Спейс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, студенты из всех вузов Беларуси, начинающие и уже опытные стартаперы собрались на одной площадке, чтобы обсудить тенденции в предпринимательстве и возможности для развития бизнеса, обменяться опытом и сформировать решения для реализации перспективных проектов.

Председатель правления МТбанка Дмитрий Шидлович во вступительном слове отметил, что продукты и сервисы МТбанка близки и понятны молодой аудитории, а слоган «Банк вашего успеха» – это не только про тех, кто на вершине, но и про тех, кто делает первые шаги в бизнесе.

«В истории МТбанка – три успешных Хакатона, проведенных совместно со “Стартап Спейсом”. Участники этих конкурсов создают инновационные продукты, некоторые работают в МТбанке. Это сотрудничество показало, что ценности сообщества и МТбанка совпадают, а в их числе – развитие, результат и успех. Важно использовать опыт других, чтобы заметить узкие места, вдохновиться на свершения и начать пробовать, чтобы идеи каждого нашли свой путь к реализации. А МТбанк – уже рядом с молодыми предпринимателями – на пути вашего успеха!» – подчеркнул председатель правления МТбанка Дмитрий Шидлович.

Также на форуме объявлено о запуске Space Media – информационного онлайн-хаба, где будут размещаться каталог и кейсы стартапов сообщества, спецпроекты и инициативы МТбанка, продуктовые новости.

Членам общественного объединения «Стартап Спейс» прямо на форуме выдали уникальные картхолдеры как отличительный знак сотрудничества стартаперов и МТбанка. А для участников и гостей Space Day была презентована интерактивная экспозона с эффективными предложениями для молодых бизнесменов. МТбанк подготовил решения для корпоративных клиентов: сервис по регистрации бизнеса, кредитование для стартаперов, акцию для недавно зарегистрированных клиентов «Бизнес-драйв», а для действующего бизнеса – кредитование в рамках всей продуктовой линейки и обслуживание на особых условиях. Для физических лиц были представлены флагманские продукты банка: Халва и МТкарта, приложение MOBY.

На форуме выступил хедлайнер – Андрей Волков, сооснователь белорусской компании BаtteryFly, а видеоприветствие прозвучало из США – от Дениса Яраца, сооснователя стартапа Perplexity AI, вошедшего в список богатейших по версии Forbs.

Представитель МТбанка Дмитрий Мороз рассказал о том, как начинался его карьерный путь. Он был замечен и пришел на работу после победы в первом Хакатоне с МТбанком. Кстати, осенью состоится уже четвертый по счету конкурс идей, организованный совместно МТбанком и «Стартап Спейсом».

Проведение форума стало возможным благодаря поддержке, которую МТбанк на постоянной основе оказывает молодежному предпринимательскому сообществу «Стартап Спейс» – закрытому бизнес-комьюнити, которое в этом году масштабировало свою работу и теперь представлено в 12 вузах Беларуси.