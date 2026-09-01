За 8 месяцев благодаря широкому спектру кредитных продуктов Беларусбанк обеспечил финансовую поддержку 3,9 тыс. субъектам малого и среднего бизнеса на 4,9 млрд белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это позволило предприятиям нарастить объёмы производства, приобрести необходимое оборудование и успешно запустить новые направления.

Для оказания кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, в том числе в регионах Беларуси, банк предлагает разнообразную продуктовую линейку, ориентированную на развитие и устойчивый рост предприятий.

В числе таких предложений — специальные условия по кредитам субъектам МСБ, в частности для женского предпринимательства с начальной ставкой от 8,5% годовых. Также предусмотрены привлекательные условия по продуктам с использованием ресурсов Банка развития, где ставки стартуют от 6,13% годовых. Заслуживают внимания предложение «Поддержка регионального бизнеса» со ставкой 9,25% годовых на цели инвестиционной деятельности и от 9,79% годовых — на цели текущей и финансовой деятельности, а также специальное предложение «Дело молодых» со ставкой 8,75% годовых, направленное на реализацию инициатив молодежного предпринимательства.

Лидирующие позиции Беларусбанка на рынке корпоративного обслуживания обеспечиваются индивидуальным подходом, прозрачными правилами взаимодействия и привлекательными процентными ставками. Команда квалифицированных специалистов банка гарантирует клиентам комплексное сопровождение на всех стадиях реализации проектов.