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Банковские новости РБ
ПОЧТИ BR5 МЛРД НАПРАВИЛ БЕЛАРУСБАНК НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С НАЧАЛА ГОДА
15:39 16.09.2026
За 8 месяцев благодаря широкому спектру кредитных продуктов Беларусбанк обеспечил финансовую поддержку 3,9 тыс. субъектам малого и среднего бизнеса на 4,9 млрд белорусских рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это позволило предприятиям нарастить объёмы производства, приобрести необходимое оборудование и успешно запустить новые направления.
Для оказания кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, в том числе в регионах Беларуси, банк предлагает разнообразную продуктовую линейку, ориентированную на развитие и устойчивый рост предприятий.
В числе таких предложений — специальные условия по кредитам субъектам МСБ, в частности для женского предпринимательства с начальной ставкой от 8,5% годовых. Также предусмотрены привлекательные условия по продуктам с использованием ресурсов Банка развития, где ставки стартуют от 6,13% годовых. Заслуживают внимания предложение «Поддержка регионального бизнеса» со ставкой 9,25% годовых на цели инвестиционной деятельности и от 9,79% годовых — на цели текущей и финансовой деятельности, а также специальное предложение «Дело молодых» со ставкой 8,75% годовых, направленное на реализацию инициатив молодежного предпринимательства.
Лидирующие позиции Беларусбанка на рынке корпоративного обслуживания обеспечиваются индивидуальным подходом, прозрачными правилами взаимодействия и привлекательными процентными ставками. Команда квалифицированных специалистов банка гарантирует клиентам комплексное сопровождение на всех стадиях реализации проектов.
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